В Кремле анонсировали прямую линию и большую пресс-конференцию Путина

Песков: большая пресс-конференция Путина пройдет во второй половине декабря
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
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Президент в ходе мероприятия ответит на вопросы граждан, а также российских и зарубежных журналистов.
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится во второй половине декабря 2024 года. Как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, мероприятие совместят с прямой линией.
«Действительно, до конца года, в декабре, во второй половине декабря, состоится совмещенный формат, большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии», — сказал он в беседе с журналистами.
В ходе пресс-конференции и прямой линии Путин ответит на вопросы граждан, а также российских и зарубежных журналистов. Дату мероприятия сообщат позже.
В 2023 году «Итоги года с Владимиром Путиным» прошли 14 декабря. Мероприятие совместило в себе прямую линию с президентом РФ и его большую пресс-конференцию, продлились четыре часа и четыре минуты. Глава государства ответил на более чем 80 вопросов и обращений.
Вопросы президенту задавали разные, среди них были связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине, экономикой, политикой, медициной, социальной сферой, развитием инфраструктуры и международных отношений. Путин прокомментировал все интересующие население темы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил об эпохе кардинальных перемен. По словам президента, прежнее мироустройство безвозвратно ушло.
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