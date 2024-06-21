Украина и ядерная доктрина: главные заявления Путин по итогам азиатского турне

Сегодня завершилось азиатское турне российского президента. Оно показало, что у нас есть не просто партнеры в этом регионе, а настоящие друзья. Это стало понятно, когда весь мир увидел как торжественно и, одновременно, душевно принимали нашу делегацию. Поэтому, подводя итоги поездки, Владимир Путин ответил даже на вопросы, которые не касались напрямую тем состоявшихся визитов. Из Ханоя — корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Вечер, международный аэропорт Нойбай. Владимир Путин встретился с журналистами после окончания поездки во Вьетнам. Но, по сути, это пресс-конференция по итогам большого турне — сразу два госвизита подряд.

Первый, вполне ожидаемо, — про подписанный между КНДР и Россией договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и четвертой статьи в нем, где говорится, что одна из сторон немедленно окажет военную помощь, если на другую будет совершено нападение.

«Ведь этот договор это не новинка какая-то, мы заключили этот договор в связи с тем, что старый договор прекратил существование. А в нашем прежнем договоре, по-моему, 1962 года, что ли, там все то же самое было. Здесь нет никакой новизны. Конечно, в современных условиях это смотрится как-то особенно остро, тем не менее мы почти ничего не поменяли. По поводу оказания взаимной военной помощи, там же написано: в случае агрессии, военной агрессии. Мы никого не просим, нам никто не предлагал, поэтому нет никакой необходимости», — заявил Владимир Путин.

К украинскому кризису этот договор неприменим. Путин напомнил, что агрессию там начали против республик, которые еще не входили в состав России, и этот конфликт можно было закончить вовсе. Владимир Путин недавно рассказал, на каких условиях. Легитимная власть в Киеве — одно из важных условий. Вопрос «Известий» как раз о том, хотят ли в Киеве легитимности и мира.

«Украинский дипломат (глава МИД Украины Дмитрий. — Прим. ред.) Кулеба недавно дал интервью, где на вопрос, почему Украина ничего не делает для того, чтобы получить легитимного лидера — не проводит выборы и не идет по процедуре, хотя очевидно, что он сейчас нелегитимен, — он ответил в духе, что „пускай Россия выведет свои войска — и тогда у нас все наладится“. Как вы можете такие слова прокомментировать?» — задал вопрос журналист.

«Я вообще не люблю комментировать чьи бы то ни было высказывания, тем более вторых или третьих лиц. Но в данном случае все-таки не могу удержаться и не сказать, что если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины. То есть они будут вечно тянуть с прекращением огня, и они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях, потому что не заинтересованы в проведении выборов, вот и все», — ответил президент РФ.

Власть на Украине выгодна тем, кто ей руководит. Но не украинцам.

«Это просто на Западе не хотят его (Зеленского. — Прим. ред.) сейчас менять, время не подошло. На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и все. А потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года», — сказал Путин.

Украинский режим не хочет и переговоры вести. Путин заметил: выдумывать же ничего не надо — есть договоренности в Минске и Стамбуле. Но цель Запада — добиться стратегического поражения нашей страны.

«Для России это означает прекращение ее государственности, вот что это означает. Это означает конец тысячелетней истории Российского государства, я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: „А зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?“ Это элементарная формальная логика», — отметил глава государства.

Россия сейчас думает над изменением ядерной доктрины. Связано это с тем, что потенциальный противник разрабатывает ядерное оружие сверхмалой мощности.

«На Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы и применять и ничего в этом особенно страшного нет. Страшного, может быть, и нет, но на это мы обязаны обратить внимание, и мы обращаем на это внимание, с этим и связано мое заявление о том, что мы думаем о возможных изменениях в наших стратегиях», — заявил Владимир Путин.

«А превентивный удар?» — спросили его.

«Превентивный удар, он пока нам не нужен, потому что в ответ на встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен», — ответил президент.

Безопасность — один из самых важных вопросов, что стоит на мировой повестке дня. Ее и в КНДР Путин обсуждал. А еще говорили о том, что со страны надо снимать необоснованные санкции ООН. Некоторые президент России сравнил даже с блокадой Ленинграда фашистами.

«Есть потери, как вам известно, и в моей семье по этому поводу. У меня брат умер практически от голода в блокаду, заболел там и умер. А что сейчас происходит в Северной Корее? Можно как угодно относиться к режиму, но вводить ограничения, связанные с трудовой миграцией, это как-то странно выглядит. Ведь это к чему ведет? Ведет к тому, что даже семьи, если даже они находятся в очень сложном материальном положении, не имели возможности где-то заработать и кормить своих детей, это ничего не напоминает? И разве это гуманно? Поэтому и санкции, которые вводятся в данном случае по политическим соображениям, все-таки должны соответствовать современному уровню развития человечества», — подчеркнул российский лидер.

О необходимости пересмотреть санкционный режим против КНДР Путин говорил и во время визита в Пхеньян. Он выдался ярким. Запомнилась пышная встреча на площади Ким Ир Сена, совместная поездка на новом Aurus — каждый по очереди за рулем. И то, как лидеры прощались.

«Вы ожидали, что прием будет таким масштабным и пышным? Какие у вас отношения сложились с лидером КНДР? И как по-вашему, на чем они основаны?» — спросил журналист у президента.

«Я этого не ожидал, я представлял себе, конечно, примерно, как это будет, есть определенные стандарты протокольные в Корейской Народно-Демократической Республике, я их знаю, но что это примет такой масштаб, я, конечно, не ожидал. Отдельные вещи были совсем неожиданными, это касается такой частной программы. Но а что нас объединяет, это вопросы, связанные с межгосударственным сотрудничеством, и интересы развития Северной Кореи и Российской Федерации. Причем в самых разных сферах. В сфере безопасности и экономики», — ответил Владимир Путин.

Причем угрозы третьим странам подписанные документы не несут. Так что, заверил Путин, Южная Корея может не волноваться, если не собирается начинать агрессию против соседа. А о безопасности региона надо задуматься.

«А мы видим, что в Азии происходит, правда? Блоковая система сколачивается в Азии. Уже НАТО туда переезжает как на постоянное место жительства. И это, конечно, создает угрозы для всех стран и регионов, в том числе и для Российской Федерации», — отметил глава российского государства.

Но попытки угрожать и с этой стороны России обречены на провал. Путин напомнил: стратегические ядерные силы всегда находятся в состоянии полной боевой готовности. Попрощался. И вылетел из Ханоя в Москву.