Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

|
Рита Миронова
Рита Миронова 29 0

Почему президент считает столицу безусловным лидером среди остальных городов?

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным Пресс-конференция Владимира Путина

Москва стала одним из лучших мегаполисов мира. Такое заявление сделал Владимир Путин на «Итогах года», которые совместили в себе прямую линию с президентом РФ и его большую пресс-конференцию.

«Москва — один из лучших мегаполисов мира, безусловно, сегодня таким стала», — сказал глава государства.

В сентябре, когда Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы, президент назвал столицу примером для всех российских городов. Именно Москва, подчеркивал Путин, задает стандарты в различных отраслях и направлениях — будь это развитие транспортной системы, создание комфортной среды или применение новейших технологий.

В четверг, 14 декабря, в Гостином дворе Владимир Путин проводил прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. Совмещенное мероприятие получило название «Итоги года». Главе государства поступило более двух миллионов вопросов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин подводил итоги 2023 года более четырех часов.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
14 дек
Цены на яйца, двойник и льготы ветеранам: главные заявления Владимира Путина на прямой линии
14 дек
«От Всевышнего»: Путин назвал самый запоминающийся подарок на Новый год
14 дек
«Верная дорога»: Путин обратился к самому себе в 2000 году
14 дек
Путин подводил итоги 2023 года более четырех часов
14 дек
Путин упрекнул Украину в потреблении транзитного российского газа
14 дек
«На тумбочке в спальне»: Путин ответил на вопрос о любимой книге
14 дек
«Права женщин должны соблюдаться»: Путин высказался на тему запрета абортов
14 дек
Путин: «То, что Европа не дополучает газ — это их проблемы»
14 дек
«Непростая проблема»: Путин оценил ситуацию с трудовыми мигрантами в России
14 дек
Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
-11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.89
-0.33 96.95
-0.45
Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

17:45
Обвинившая Депардье в сексуальном насилии актриса покончила с собой
17:36
«Надо верить в великий российский народ»: Владимир Путин подвел итоги 2023 года
17:30
Цены на яйца, двойник и льготы ветеранам: главные заявления Владимира Путина на прямой линии
17:28
«От Всевышнего»: Путин назвал самый запоминающийся подарок на Новый год
17:15
Комета размером с Эверест и четыре знамения: чем удивят небеса в 2024 году
17:09
Иосифа Пригожина выписали из больницы

Сейчас читают

Итоги года с Владимиром Путиным: прямая трансляция
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам