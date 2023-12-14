Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Почему президент считает столицу безусловным лидером среди остальных городов?
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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Москва стала одним из лучших мегаполисов мира. Такое заявление сделал Владимир Путин на «Итогах года», которые совместили в себе прямую линию с президентом РФ и его большую пресс-конференцию.
«Москва — один из лучших мегаполисов мира, безусловно, сегодня таким стала», — сказал глава государства.
В сентябре, когда Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы, президент назвал столицу примером для всех российских городов. Именно Москва, подчеркивал Путин, задает стандарты в различных отраслях и направлениях — будь это развитие транспортной системы, создание комфортной среды или применение новейших технологий.
В четверг, 14 декабря, в Гостином дворе Владимир Путин проводил прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. Совмещенное мероприятие получило название «Итоги года». Главе государства поступило более двух миллионов вопросов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин подводил итоги 2023 года более четырех часов.
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