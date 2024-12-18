Песков назвал самые популярные темы вопросов на прямую линию с Путиным

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 16 0

Песков: большинство вопросов граждан к прямой линии Путина связаны с СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным Пресс-конференция Владимира Путина

Пресс-конференция с главой государства пройдет 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

Большинство вопросов, которые поступали в этом году к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, касаются специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком.

«В целом, по понятным причинам, больше всего граждан интересуют вопросы, связанные со специальной военной операцией. Дальше уже идет нюансировка. Это и ход боевых действий, и перспективы развития ситуации на фронтах», — рассказал Песков.

Кроме того, граждан волнует обеспечение потребностей фронта, причитающиеся выплаты, а также оформление необходимых документов, добавил он.

По словам пресс-секретаря, большая часть вопросов также затрагивает сферы экономики, транспортной инфраструктуры, медицины и здравоохранения. Он отметил, что отбор вопросов происходил в том числе при помощи искусственного интеллекта.

Прямая линия главы государства под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 19 декабря в 12:00 по московскому времени и будет совмещена с большой пресс-конференцией. На мероприятие приглашены также сотрудники западных СМИ и аккредитованные в России иностранные журналисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, будут ли журналисты из недружественных стран на «Итогах года».

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