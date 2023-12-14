«На тумбочке в спальне»: Путин ответил на вопрос о любимой книге

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 168 0

Путин в ответ на вопрос о любимой книге заявил, что собирается перечитать УК РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина Прямая линия с Владимиром Путиным

Президент также рассказал, какую литературу читает в настоящее время.

Президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о любимой книге заявил, что перечитывает российский Уголовный кодекс (УК). Об этом он рассказал во время подведения итогов года.

К УК РФ он обратился из-за того, что некоторые якобы считают российские законы, в частности предусмотренными ими наказания, слишком суровыми.

Путин также отметил, что у него «на тумбочке в спальне» лежит том с произведениями великого русского поэта и прозаика Михаила Лермонтова.

Вопрос о любимой книге стал одним из последних на «Итогах года с Владимиром Путиным». Они состоялись сегодня, 14 декабря, и продлились четыре часа и четыре минуты. Президент ответил в общей сложности на 67 вопросов.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. В 2023 году они проходят в совмещенном формате, как ранее рассказывали в Кремле.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал, кем хотел стать в детстве.

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