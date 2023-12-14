«Приводить в чувство»: какая судьба ждет микрофинансовые организации в России

Путин: микрофинансовые организации нужно приводить в чувства, а не ликвидировать
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АННА СЕЛИНА; 5-tv.ru
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Президент оценил необходимость их ликвидации во время «Итогов года».
Президент РФ Владимир Путин не считает необходимой ликвидацию микрофинансовых организаций. По его мнению, за ними нужно просто бдительно следить и вовремя реагировать в случае допущения ими нарушений.
«Если злоупотребляют доверием людей, то приводить их в чувство нужно», — прокомментировал он во время подведения итогов 2023 года.
При этом президент не отрицает, что в данной нише есть проблемы. Тем не менее, отмечает он, микрофинансовые организации продолжают помогать людям. За их работой следят финансовые власти, заверил Путин.
«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. В 2023 году они проходят в совмещенном формате, как ранее рассказывали в Кремле.
Главными темами вопросов в этом году, как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, стали специальная военная операция (СВО), экономика, политика, социальная сфера, инфраструктура, медицина и международные отношения.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал, как защитить бизнес в приграничных регионах России.
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