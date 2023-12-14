«Приводить в чувство»: какая судьба ждет микрофинансовые организации в России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 47 0

Путин: микрофинансовые организации нужно приводить в чувства, а не ликвидировать

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АННА СЕЛИНА; 5-tv.ru

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным Пресс-конференция Владимира Путина

Президент оценил необходимость их ликвидации во время «Итогов года».

Президент РФ Владимир Путин не считает необходимой ликвидацию микрофинансовых организаций. По его мнению, за ними нужно просто бдительно следить и вовремя реагировать в случае допущения ими нарушений.

«Если злоупотребляют доверием людей, то приводить их в чувство нужно», — прокомментировал он во время подведения итогов 2023 года.

При этом президент не отрицает, что в данной нише есть проблемы. Тем не менее, отмечает он, микрофинансовые организации продолжают помогать людям. За их работой следят финансовые власти, заверил Путин.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. В 2023 году они проходят в совмещенном формате, как ранее рассказывали в Кремле.

Главными темами вопросов в этом году, как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, стали специальная военная операция (СВО), экономика, политика, социальная сфера, инфраструктура, медицина и международные отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал, как защитить бизнес в приграничных регионах России.

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