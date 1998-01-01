Девять горняков находятся в зоне пожара в шахте «Уралкалия»

В зоне возгорания в шахте «Уралкалия», которая находится в городе Соликамск Пермского края, находятся девять горняков. Как стало известно Пятому каналу, сообщение о пожаре поступило после десяти утра. В этот момент там находилось 17 рабочих. Восемь удалось вывести на поверхность.

К настоящему моменту, горноспасателям удалось спуститься на отметку в 338 метров из-за высокой температуры. Предварительно, горит монтажная пена на отметке в 365,7 метров на площади 90-100 квадратных метров. Заблокированные горняки находятся на глубине в 363 метра.

На месте работают две магистральные линии. Задымление уменьшается. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Пятый канал