Горноспасатели обнаружили тело девятого погибшего в шахте в Соликамске

Тела всех девятерых строителей обнаружены горноспасателями в аварийной шахте в Соликамске. Об этом сообщает оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в шахте в Пермском крае.

Как стало известно Пятому каналу, в настоящее время продолжается проливка ствола шахты и все подготавливается для поднятия тел погибших на поверхность, что возможно произойдет не ранее вечера воскресенья.

Вероятной, причиной возгорания 22 декабря могло послужить проведение ремонтных работ в строящемся стволе шахты. По предварительной информации, загорелась монтажная пена или строительный мусор. В это время под землей находились 17 человек, восемь из них смогли выбраться наружу. Еще девять человек оказались заблокированными под землей.

— Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне — тела еще шестерых человек. Девятый обнаружен в том же помещении, где было шестеро (тел в одной группе — прим.ред.), — рассказали в оперативном штабе.

Сообщается, что семьям погибших будет оказана материальная помощь. На каждого рабочего будет выделено по два миллиона рублей и по миллиону страховых средств, также на каждого иждивенца будет выплачен среднегодовой заработок за прошедший год.

Узнавшие о трагедии жители Соликамска приходят на проходную предприятия, чтобы положить цветы в память о погибших рабочих, которые накануне, 22 декабря, оказались заблокированными в строящейся шахте из-за пожара. В Пермский край прибывают родственники жертв трагедии. Некоторое время назад на проходной появился очень трогательный рисунок — на нем изображен детской рукой шахтер в каске и рядом цветы с траурной лентой.

Пятый канал

Президент России Владимир Путин после совещания с губернатором края и представителями различных ведомств поручил оказать всестороннюю поддержку семьям погибших, а Следственному комитету провести тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего и выяснить, что именно привело к трагедии.

24 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников объявил траур в регионе. Глава края рассказал, какая помощь будет оказана родственникам и что делается для выяснения причин произошедшего.

Следственный комитет России накануне возбудил уголовное дело по статье нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек. Следователи полагают, что находящиеся в шахте девять рабочих погибли.

— Утром 22 декабря 2018 года на строящемся стволе рудника горнорудной шахты в Соликамском районе при производстве работ произошло задымление. При этом в зоне задымления находятся 9 сотрудников подрядной организации. Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что глава Пермского края дал подробный отчет о произошедшем на шахте в Соликамске.