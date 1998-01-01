Гендиректор «Уралкалия» выразил соболезнования семьям погибших в Соликамске

Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов выразил свои соболезнования семьям погибших во время пожара в соликамской шахте. Об этом стало известно из официального пресс-релиза компании.

Помимо слов поддержки Осипов так же объявил, что семьи каждого из погибших получат единовременную выплату в размере трех миллионов рублей.

— Конечно, это не смягчит горечь утраты, но поможет выстоять в этот трудный и трагический для всех нас период, — пояснил Осипов.

Напомним, 22 декабря в одной из шахт соликамского района Пермского края произошло задымление. В этот момент там находились девять работников строительной организации «УС-30», которая выступала в качестве подрядчика. Все девять рабочих погибли.

Ранее Пятый канал сообщал о первых задержанных по соликамскому делу.