Четыре человека задержаны по делу о пожаре в Соликамске

В ходе расследования аварии на шахте в Соликамске задержаны четверо подозреваемых, сообщает Следственный комитет РФ. Все задержанные являются сотрудниками подрядной организации «УС-30»: горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев; Максим Канищев, начальник участка номер пять на объекте и Андрей Артюхин, начальник объекта шахтостроительного комплекса.

В субботу, 22 декабря, в руднике одной из шахт Соликамского района Пермского края произошло задымление. В этот момент на объекте находились девять рабочих подрядной организации «УС-30», занятые строительными работами. Как стало известно, все девять погибли.

По этому происшествию было возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ. Сейчас на месте пожара работают следователи, опрашиваются свидетели и люди, ответственные за технику безопасности. Также стало известно, что по личному поручению Александра Бастыркина, дело о погибших рабочих было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее Пятый канал сообщал о девятом погибшем, которого обнаружили в соликамской шахте.