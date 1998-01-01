В компании, которая вела строительство шахты в Соликамске, рассказали о трагедии

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По словам представителей организации, горноспасатели сделали все возможное, чтобы вытащить людей.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Пожар в шахте Соликамска 16

Восемь человек погибли в результате пожара, который произошел днем 22 декабря в шахте в Соликамске. Почти сутки горноспасатели не оставляли попытки спуститься в шахту. В результате около 7 часов утра по московскому времени специалистам удалось погрузиться под землю и обнаружить тела восьми погибших рабочих. Поиски девятого пока продолжаются.

По словам начальника ФГУП «УС–30» Андрея Максимова, который руководит компанией, сотрудники которой вели в шахте строительные работы, было сделано все возможное, чтобы спасти людей.

— В первую очередь я хотел бы высказать соболезнования семьям наших работников, погибших в результате этой аварии. Попросить прощения и конечно же сказать, что горе, которое свалилось на эти семьи, мы точно также болеем душой за все, что произошло. Вкратце, что произошло, вчера 22 декабря, в 11:45 минут поступило сообщение от одного из рабочих: «Пожар в стволе». Эту информацию доложили нам. Наше предприятие базируется в Республике Башкортостан. Мы в необходимом количестве специалистов выехали на место и сегодня ночью были здесь на объекте. За это время, компанией «Уралкалий» был создан штаб, которым велись работы по локализации аварии, по спасению людей. Все, что возможно — было сделано горноспасателями. Они более пяти раз спускались к месту аварии, но к сожалению, спасти людей нам не удалось, — сообщил Андрей Максимов.

По предварительной информации, в шахте загорелась монтажная пена или строительный мусор — вероятной причиной возгорания могло послужить проведение ремонтных работ в строящемся стволе шахты. В это время под землей находились 17 человек, восемь из них смогли выбраться наружу. Еще девять человек оказались заблокированными под землей.

Ранее Пятый канал публиковал подробный отчет о произошедшем ЧП в Пермском крае. Картину трагедии буквально по минутам восстановил губернатор региона Максим Решетников. Также были озвучены имена погибших.

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