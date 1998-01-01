Сын владельца «Уралкалия» отжигает в клубе после трагедии в Соликамске — видео

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Молодой человек веселится, пока в Пермском крае объявлен траур по девяти погибшим в шахте горнякам.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын, Instagram @daurt

Тема:
Пожар в шахте Соликамска 25

Сын владельца компании «Уралкалий», в шахте которой в Соликамске погибли девять горняков, веселится в Москве, пока Пермский край скорбит по рабочим. Об этом сообщает URA.RU.

По информации агентства, молодой человек провел ночь с 23-го на 24-е декабря в столичном клубе Secret Room. Также вместе с ним, предположительно, отдыхала помощница депутата Госдумы София Никитчук и еще одна девушка.

На кадрах из Stories на странице Instagram, якобы принадлежащей другу сына владельца «Уралкалия», видно, как друзья танцуют и подпевают рэперу.

Ранее Пятый канал сообщал, что 24 декабря жители Пермского края скорбят по девяти горнякам, погибшим в результате трагедии на шахте в Соликамске 22 декабря. Все они являются сотрудниками подрядной организации «УС-30», в которой работали погибшие. В рамках уголовного дела по факту трагедии задержаны уже четыре человека. Ведется следствие.

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