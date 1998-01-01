Сын владельца компании «Уралкалий», в шахте которой в Соликамске погибли девять горняков, веселится в Москве, пока Пермский край скорбит по рабочим. Об этом сообщает URA.RU.

По информации агентства, молодой человек провел ночь с 23-го на 24-е декабря в столичном клубе Secret Room. Также вместе с ним, предположительно, отдыхала помощница депутата Госдумы София Никитчук и еще одна девушка.

На кадрах из Stories на странице Instagram, якобы принадлежащей другу сына владельца «Уралкалия», видно, как друзья танцуют и подпевают рэперу.

Ранее Пятый канал сообщал, что 24 декабря жители Пермского края скорбят по девяти горнякам, погибшим в результате трагедии на шахте в Соликамске 22 декабря. Все они являются сотрудниками подрядной организации «УС-30», в которой работали погибшие. В рамках уголовного дела по факту трагедии задержаны уже четыре человека. Ведется следствие.