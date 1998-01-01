В Пермском крае скорбят по погибшим в Соликамске шахтерам

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В регионе 24 декабря объявлен траур по девяти погибшим горнякам.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын, Пятый канал

Тема:
Пожар в шахте Соликамска 23

В Пермском крае приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия. Ночью, 24 декабря на месте трагедии спасатели завершили поисковые работы. Подняли на поверхность тела всех девяти горняков.

Владимир Путин поручил оказать помощь семьям погибших и провести тщательное расследование.

Частично хронологию событий уже восстановили. Пожар вспыхнул на глубине 340 метров. Выше этой отметки находились восемь человек, которым удалось выбраться самостоятельно. Остальным —путь наверх отрезал огонь. У горняков были баллоны с кислородом, которых хватило всего на час.

Специалисты предполагают, что в шахте загорелась монтажная пена и строительный мусор. Теперь следователи должны выяснить, что именно стало причиной возгорания. И уже появились фамилии первых подозреваемых. Их четверо. Два мастера и два начальника участка. Именно они должны были следить за соблюдением техники безопасности в шахте.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что глава Пермского края дал подробный отчет о произошедшем на шахте в Соликамске.

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