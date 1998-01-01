Горноспасатели достали из шахты в Соликамске тела всех девяти погибших рабочих

Горноспасатели завершили операцию по подъему тел девяти погибших рабочих в Соликамской шахте. Пожар в строящемся стволе также полностью ликвидирован. Об этом Пятому каналу сообщили в оперативном штабе.

Всего завершающая операция длилась около шести часов.

Ранее Пятый канал сообщал, что губернатор Пермского края Максим Решетов объявил понедельник, 24 декабря, днем траура в регионе. Президент России Владимир Путин поручил провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего и оказать всестороннюю помощь семьям погибших рабочих подрядной организации.