Прямая трансляция из Соликамска: в регионе траур, следователи выясняют причины смертельного пожара в шахте

Узнавшие о трагедии жители Соликамска приходят на проходную предприятия, чтобы положить цветы в память о погибших рабочих, которые накануне, 22 декабря, оказались заблокированными в строящейся шахте из-за пожара. В Пермский край прибывают родственники жертв трагедии. Некоторое время назад на проходной появился очень трогательный рисунок — на нем изображен детской рукой шахтер в каске и рядом цветы с траурной лентой.

Пятый канал

Президент России Владимир Путин после совещания с губернатором края и представителями различных ведомств поручил оказать всестороннюю поддержку семьям погибших, а Следственному комитету провести тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего и выяснить, что именно привело к трагедии.

24 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников объявил траур в регионе. Глава края рассказал, какая помощь будет оказана родственникам и что делается для выяснения причин произошедшего.

Следственный комитет России накануне возбудил уголовное дело по статье нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек. Следователи полагают, что находящиеся в шахте девять рабочих погибли.

— Утром 22 декабря 2018 года на строящемся стволе рудника горнорудной шахты в Соликамском районе при производстве работ произошло задымление. При этом в зоне задымления находятся 9 сотрудников подрядной организации. Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ, — говорится в заявлении ведомства.