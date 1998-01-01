Сирийские дети получили новогодние подарки от юнармейцев — видео

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600 рюкзаков с канцелярскими принадлежностями и новогодние открытки вручили детям сирийского города Скальбия.

Фото, видео: Пятый канал

Новогоднее чудо приходит к сирийским детям. В небольшой город Скальбия доставили посылки из Москвы. Шесть сотен рюкзаков с канцелярскими принадлежностями и открытки, сделанные своими руками, передали участники российского школьного движения «Юнармия».

Праздничный груз был доставлен военным самолетом с подмосковного аэродрома Чкаловский. Это первая новогодняя посылка сирийским детям, а до конца месяца российские военные привезут в том числе и сладкие подарки школьникам арабской республики.

Ранее Пятый канал сообщал, что сирийские дети получили полтонны тульских пряников в подарок к Новому году.

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