«Ни грамма алкоголя»: российские политики рассказали, как встретят Новый год

Ведущие российские политики уже определились с планами на Новый год и рассказали о них «Известиям».

Так, президент Владимир Путин проведет праздничную ночь в кругу семьи, такого же плана придерживается секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. А вот спикер Госдумы Вячеслав Володин в ночь с 31 декабря на 1 января будет вынужден лететь в Бразилию на инаугурацию главы страны Жаира Болсонару.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, сообщил газете, что вечером 31 декабря планирует прогуляться по Пушкинской площади в Москве, а затем будет ждать гостей.

— Немного морепродуктов, легкий салатик и, может быть, отварные пельмешки, — рассказал он о своем новогоднем меню, подчеркнув, что при этом на его столе «не будет ни грамма алкоголя».

Ранее Пятый канал сообщал, как не впасть в депрессию во время предновогодней суеты.