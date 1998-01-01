Видео: экс-участница Pussy Riot моет подъезды в Москве ради поездки за границу

Бывшая участница скандально известной группы Pussy Riot Мария Алехина была застигнута врасплох за мытьем подъездов на улице Академика Павлова в центре Москвы.

Девушка, которая до сих пор ратовала за свободу слова и СМИ, на этот раз была безмолвна, пыталась закрыться от камеры корреспондента и выставить его на улицу. Более того, за Алехину вступилась консьерж подъезда, угрожая журналисту вызвать полицию.

Как сообщал Пятый канал, в апреле Алехина, в очередной раз участвуя в несанкционированной акции, получила 100 часов исправительных работ. Но до сих пор девушка уклонялась от административной ответственности, а теперь, видимо, передумала, ведь летом ее сначала оштрафовали на 400 тысяч рублей за уклонение от работ, а затем не выпустили за границу.

Ранее Пятый канал рассказывал о госпитализации в сентябре другого участника скандальной группы — Петра Верзилова.