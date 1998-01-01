Жителю Тюмени грозит год исправительных работ за чтение писем сына

, 18:33 49

Нарушение тайны личной переписки стало поводом для возбуждения дела.

Фото: www.globallookpress.com

Управление СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело в отношении 37-летнего жителя. Мужчина обвиняется в том, что незаконно читал письма своего сына, адресованные матери ребенка, нарушив тем самым ч. 2 ст. 23 Конституции РФ.

Как сообщает сайт URA.RU, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого говорится, что в период с 23 мая 2017 года до 9 января 2018 года мужчина, без согласия ребенка и его матери, заходил в электронную почту сына, действуя умышленно.

Следователи подтвердили факт возбуждения уголовного дела и добавили, что расследование завершено. Сейчас дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Источник сайта URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что заявление в СК подали мать ребенка и сын обвиняемого. Ребенок давно живет с матерью, с отцом у них плохие отношения.

— Видимо, во время визита к отцу, сын проверял почтовый ящик, не вышел из него, а тот воспользовался этим, чтобы читать чужие письма», — рассказал источник.

В случае, если суд согласится с обвинением по инкриминируемой статье, 37-летнему жителю Тюмени грозит максимум год исправительных работ.

Ранее Пятый канал рассказывал, что сотрудник столичной сотовой компании пойдет под суд за предоставление женщине детализации звонков бывшего мужа.

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