Сотрудники кемеровского энергетического предприятия «СГК» перепели культовую песню «Я сошла с ума» группы «Тату», и опубликовали клип к профессиональному празднику, который отмечается 22 декабря.

В ролике под названием «Мне нужна труба» энергетики рассказывают о своей любви к неотъемлемому атрибуту любой энергосистемы — трубе. Сотрудники предприятия в песне трогательно признаются в своих трепетных чувствах к объекту. Если верить влюбленным, то сооружение гораздо лучше любой женщины, потому что не кричит. При этом мужчин не смущает, что объект их притязаний выше ростом и старше по возрасту. И вообще у трубы масса других достоинств.

— Мы же все рыбаки!

— Лучше коптильни нам не найти! — поют энергетики.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Владимир Путин поздравил работников энергетической сферы с профессиональным праздником.