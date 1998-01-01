Кузбасские энергетики «сошли с ума» — видео

, 22:28 Видео 51

Работники кемеровской «Сибирской генерирующей компании» выпустили пародийный клип на песню группы «Тату».

Фото, видео: YouTube / Сибирская генерирующая компания

Сотрудники кемеровского энергетического предприятия «СГК» перепели культовую песню «Я сошла с ума» группы «Тату», и опубликовали клип к профессиональному празднику, который отмечается 22 декабря.

В ролике под названием «Мне нужна труба» энергетики рассказывают о своей любви к неотъемлемому атрибуту любой энергосистемы — трубе. Сотрудники предприятия в песне трогательно признаются в своих трепетных чувствах к объекту. Если верить влюбленным, то сооружение гораздо лучше любой женщины, потому что не кричит.  При этом мужчин не смущает, что объект их притязаний выше ростом и старше по возрасту. И вообще у трубы масса других достоинств.

— Мы же все рыбаки!

— Лучше коптильни нам не найти! — поют энергетики.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Владимир Путин поздравил работников энергетической сферы с профессиональным праздником.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

23:01
Звезда «Такси» поражен тем, как в РФ слушают Путина за пять минут до Нового года
22:48
«Время упущенных возможностей» — российский посол в США подвел итоги года
22:28
Кузбасские энергетики «сошли с ума» — видео
22:11
Синод РПЦ заявил об организации своего экзархата в Западной Европе — патриархат
22:07
Стало известно, где встретит Новый год Владимир Путин
21:49
Кержаков сообщил в полицию о подготовке его убийства
21:39
Водка и Eminem: звезда «Такси» рассказал о Новом годе в одиночестве
21:13
В МВД РФ инициировали проверку охоты губернатора Иркутской области
20:46
Меркель и Макрон волнуются, что украинские моряки встретят Новый год не дома
20:36
Украина сняла запрет на въезд мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет
20:26
Взрыв в туристическом автобусе произошел в Египте, есть погибшие
20:15
«Нафтогаз» обвинил «Северный поток» в падении объемов транзита газа
19:58
Видео: первый полет модернизированного Ту-22М3М
19:45
«Угомоните ее кто-нибудь»: Корпоратив в Набережных Челнах превратился в бойню
19:28
Видео: Дальний Восток оказался во власти мощного циклона
19:17
Кому невыгоден прозрачный крабовый промысел
19:10
ВКонтакте назвали главное событие и человека 2018 года
18:57
Удар битой и выстрелы — Появилось полное видео нападения Obe 1 Kanobe на Птаху
18:46
Один из лучших подарков геймеру на Новый год — читерский дуалшок для PS4
18:42
Акция в поддержку Кокорина в Петербурге собрала восемь человек

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

22 дек

День энергетика: Путин поздравил работников энергетической отрасли

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Кроссворд: необычные новогодние традиции народов мира

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Итоги роста Пятого канала в социальных медиа

В 2018 году Пятый активно развивал свое влияние в Интернете. Официальный портал канала установил в октябре сразу несколько рекордов посещаемости. Аудитория сайта увеличилась почти на 1 млн человек и составила рекордные 10 млн человек.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Правдой» долю не испортишь. Пятый канал подсчитал свои успехи за год

Пятый канал стало смотреть больше народу, и у экранов он задерживается всё дольше.

5-tv.ru

Реклама