Фото: Задержан напавший на Птаху рэпер Obe 1 Kanobe

Рэпера Obe 1 Kanobe (Никиту Канобовича), напавшего на музыканта Птаху, задержали в Москве. Как стало известно Пятому каналу, рэперу вменяют обвинение сразу по двум статьям — «Хулиганство» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

28 декабря трое человек с битами (в том числе Obe 1 Kanobe) напали на рэпера Птаху (Давида Нуриева), когда он гулял с собакой в Басманном переулке. В попытке скрыться музыкант забежал на территорию ближайшего здания, где ему на помощь пришел сотрудник вневедомственной охраны. Сам рэпер не пострадал, а росгвардейцу сломали руку.

Потасовка стала не первым конфликтом рэперов. Музыканты уже выясняли отношения в 2014 году.