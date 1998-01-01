Фото: Задержан напавший на Птаху рэпер Obe 1 Kanobe

, 9:37 Эксклюзивное фото 119

Музыканта Никиту Канобовича задержали в Москве.

Фото: Пятый канал

Рэпера Obe 1 Kanobe (Никиту Канобовича), напавшего на музыканта Птаху, задержали в Москве. Как стало известно Пятому каналу, рэперу вменяют обвинение сразу по двум статьям — «Хулиганство» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

28 декабря трое человек с битами (в том числе Obe 1 Kanobe) напали на рэпера Птаху (Давида Нуриева), когда он гулял с собакой в Басманном переулке. В попытке скрыться музыкант забежал на территорию ближайшего здания, где ему на помощь пришел сотрудник вневедомственной охраны. Сам рэпер не пострадал, а росгвардейцу сломали руку.

Потасовка стала не первым конфликтом рэперов. Музыканты уже выясняли отношения в 2014 году.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

9:51
Космонавты обоих полов поучаствуют в экспериментальной имитации полета на Луну
9:37
Фото: Задержан напавший на Птаху рэпер Obe 1 Kanobe
9:24
Синоптики предрекли самый теплый год в истории метеонаблюдений
9:16
Учись, Сеня: украинцы отреагировали на строительство стены на российской границе
9:01
Откровенные признания «Мисс Москва — 2018» и много-много фото красавицы
8:55
Видео: Сборная России в меньшинстве обыграла Чехию на МЧМ
8:39
Увеличилось число погибших в результате схода лавины в Хабаровском крае
8:36
Актер Стас Садальский рассказал о чуде на могиле Екатерины Савиновой
8:25
Автомобиль влетел в ресторан в Китае — шокирующее видео
8:13
Во Владивостоке в 2019 году начнется строительство ядерного онкоцентра
7:57
Видео: бурятские чиновники зачитали рэп об экономике республики
7:46
На Камчатке бесчинствует стихия — силы МЧС приведены в повышенную готовность
7:35
Лайфхак: как упаковать одежду, не помяв
7:23
На Камчатке автомобили чуть не смыло в бухту — видео с места событий
7:12
Видео: дети и внуки отвернулись от наследия Людмилы Гурченко
7:01
ТОП музыкальных новинок декабря
7:00
Северо-Курильск остался без света после аварийного отключения электричества
6:47
Под снежным завалом в Хабаровском крае погиб один человек
6:29
Авиабилеты подорожают в 2019 году — эксперты
6:11
«Обнять и погладить» — как успокоить питомца во время новогоднего салюта

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

28 дек

Удар битой и выстрелы — Появилось полное видео нападения Obe 1 Kanobe на Птаху

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Кроссворд: необычные новогодние традиции народов мира

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Итоги роста Пятого канала в социальных медиа

В 2018 году Пятый активно развивал свое влияние в Интернете. Официальный портал канала установил в октябре сразу несколько рекордов посещаемости. Аудитория сайта увеличилась почти на 1 млн человек и составила рекордные 10 млн человек.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Правдой» долю не испортишь. Пятый канал подсчитал свои успехи за год

Пятый канал стало смотреть больше народу, и у экранов он задерживается всё дольше.

5-tv.ru

Реклама