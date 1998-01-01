«Помни, что мужчина со спины не бьет»: Птаха передал в СИЗО привет Obe 1 Kanobe

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) ответил своему коллеге по цеху Obe 1 Kanobe (Никите Канобовичу), который вместе с двумя друзьями, по словам музыканта, напал на него в центре Москвы, 28 ноября.

Птаха в агрессивной манере, обильно используя нецензурную лексику, напомнил Obe 1 Kanobe, что настоящие мужчины не нападают со спины, а если уж дело дошло до драки, то здесь всякие вспомогательные предметы, вроде бейсбольной биты, не нужны — достаточно кулаков.

— Ты просто помни этот момент всю свою жизнь. Просто помни, что мужчина со спины не бьет. Был бы мужчиной, подошел бы и сказал: «пойдем отойдем и рубанемся». Я никуда не прятался и не прячусь, а ты как ***** со спины прыгнул, и в итоге ***** не сделал, — написал в Instagram Птаха.

Instagram @ptahacao

Рэпер также отметил, что ему жаль нападавшего, ведь тот «столько лет готовил акцию, копил в себе зло и даже тренировался, и в итоге духу не хватило».

— Надеюсь, тебя не закроют, и мы сможем еще встретиться с тобой лицом к лицу. Запомни этот момент, и пусть все знают, насколько ты гнилой и ********, что нападаешь со спины, — написал рэпер.

Птаха также утверждает, что неоднократно предлагал Obe 1 Kanobe встретиться лично, но тот, по его словам, не реагировал.

Известно, что эта потасовка стала не первым конфликтом рэперов. Музыканты уже выясняли отношения в 2014 году.

Ранее Нуриев изложил Пятому каналу свою версию случившегося.

В настоящее время Никита Канобович задержан, возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Хулиганство» и «Применение насилия в отношении представителя власти», так нападавший сломал руку сотруднику Росгвардии, который пытался защитить Нуриева.

28 декабря трое человек с битами (в том числе Obe 1 Kanobe) напали на рэпера Птаху (Давида Нуриева), когда он гулял с собакой в Басманном переулке. В попытке скрыться музыкант забежал на территорию ближайшего здания, где ему на помощь пришел сотрудник вневедомственной охраны. Сам рэпер не пострадал, а росгвардейцу сломали руку.

Ранее Пятый канал публиковал полное видео нападения на Птаху.