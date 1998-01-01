Менеджер рэпера Давида Нуриева, известного как Птаха, подтвердила, что на артиста напал другой представитель российской хип-хоп сцены Obe 1 Kanobe.

По ее словам, на Птаху напали сзади, но он смог дать «сдачи».

— У него с плечом там что-то… Болит, — заявила представительница артиста.

Девушка добавила, что конфликт Нуриева с Obe 1 Kanobe продолжается несколько лет. Тем временем в сети появились первые кадры потасовки.

Ранее Пятый канал рассказывал о разногласиях Птахи с товаришем по группе СENTR Алексеем Долматовым (Гуфом), который рэперы разрешили в баттле.