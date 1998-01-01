Появилось видео потасовки рэперов Птахи и Obe 1 Kanobe ‏

В интернете появилось видео потасовки с участием рэпера Птахи и Obe 1 Kanobe. Рэпер Никита Канобович, известный как Obe 1 Kanobe, поделился роликом, на котором бывший участник группы CENTR держит в руках оружие. Также на кадрах появляется охранник какого-то учреждения, который, по всей вероятности, пытается урегулировать конфликт.

Птаха в Stories instagram выложил видеопослание, в котором угрожает Obe 1 Kanobe отомстить. Птаха утверждает, что оппонент напал на него со спины.

Instagram @ptahacao

Как стало известно Пятому каналу, серьезных травм никто из них не получил. Медицинская помощь также никому не потребовалась.

Ранее Пятый канал рассказывал, что рэпера Давида Нуриева, известного как Птаха, избили в центре столицы, 28 ноября. Что интересно, бывший участник группы CENTR в 2014 году уже выяснял отношения с Obe 1 Kanobe.