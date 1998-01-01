Один из напавших на рэпера Птаху отпущен под подписку о невыезде

Один из напавших на рэпера Давида Нуриева, известного как Птаха, отпущен под подписку о невыезде. Об этом стало известно агентству «Москва».

По данным журналистов, речь идет о Вертикове Н. Ю. По предварительной информации, он в компании Obe 1 Kanobe и еще одного молодого человека напали на рэпера Птаху, 28 декабря. Причем у мужчин с собой были биты и оружие.

Судя по кадрам, которые опубликовали сами участники конфликта, в погоне за рэпером Птахой, молодые люди произвели несколько выстрелов. Спасаясь от преследователей, Нуриев забежал на территорию ближайшего учреждения. Ему на помощь пришел сотрудник Росгвардии, которому во время потасовки сломали руку. Молодых людей задержали.

Сам Птаха писать заявление в полицию не стал, но выложил в социальных сетях гневное послание своему обидчику.

Ранее конфликт между рэперами прокомментировал основатель Versus Battle Александр «Ресторатор» Тимарцев.