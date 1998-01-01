Пострадавшие в результате взрыва в Магнитогорске могут получить квартиры взамен разрушенных

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Власти Челябинской области рассматривают возможность приобретения жилья для семей, оставшихся без крыши над головой после ЧП в Магнитогорске.

Фото, видео: ВКонтакте @verstov_info

Людей, которые оказались без жилья в результате взрыва в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске, будут расселять. Также они получат всю необходимую помощь. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По его словам, власти региона рассматривают возможность приобретения квартир для семей, оставшихся без крыши над головой после обрушения подъезда. На первое время людям будет предоставлено временное жилье.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в результате ЧП утром 31 декабря погибли два человека, еще 17 пострадали. По предварительной информации, причиной мог стать взрыв газа. По информации ТАСС, аварийные газовые службы ограничили подачу газа в двенадцати подъездах дома. Во всех остальных зданиях газ есть.

Сообщается также, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома, расположенном по проспекту Карла Маркса, 164 в городе Магнитогорске. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В 11 часов по местному времени спасатели приступят к разбору завалов тяжелой техникой. Сейчас, по словам губернатора, дом обследуют с помощью комплекса «Стрела-П», который используют для проверки прочности и устойчивости конструкций.

После взрыва газа в жидом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске МЧС открыло «горячую линию» — 8 (351) 239-99-99.

Как пишет Интерфакс, сейчас у здания собирают волонтеров с ломами и лопатами для разбора завалов. В ближайшей к дому школе организован штаб, куда временно эвакуируют жильцов дома, где обрушился подъезд. Местных жителей просят приносить туда теплые вещи и горячий чай.

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