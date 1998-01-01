Семь детей могут находиться под завалами после взрыва в Магнитогорске

Под завалами частично обрушившегося дома в Магнитогорске могут находиться семь детей из 36 — 40 человек, о которых на данный момент нет информации об их местонахождении. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на оперативном совещании на месте трагедии, передает ТАСС.

— Мы сейчас оперируем цифрами — 35 человек, которых мы пока не понимаем, где они. Из них, к сожалению, в том числе семь детей. Эта та цифра, с которой мы сейчас работаем, — сказал он.

В свою очередь глава МЧС уточнил число людей, о которых нет информации — «от 36 до 40 человек».

Обрушение подъезда жилого девятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164, произошло рано утром 31 декабря, в последний день уходящего 2018 года.

На данный момент известно о четырех погибших.

Ранее Пятый канал сообщил, что президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск. В настоящее время он уже провел совещание с оперативным штабом в Челябинской области, посетил место трагедии и навестил пострадавших в больнице.