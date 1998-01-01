В Магнитогорске у стихийного мемориала пройдет литургия по погибшим

Среда, 2 января, в Челябинской области объявлена днем траура по погибшим в результате обрушения части многоэтажного дома в Челябинской области. На сегодняшний день спасателям удалось извлечь из-под завалов тела 11 человек, среди которых один — ребенок. Поиски еще 30 человек продолжаются. У стихийно организованного мемориала с цветами днем пройдет литургия. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Интерфакс также сообщает, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией. От имени народа и правительства страны он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших.

Между тем на месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Специалисты МЧС не прекращают разбор завалов несмотря на нависающие конструкции на месте взрыва газа в доме.

— Работы будут примерно в этом же режиме продолжаться… Нависающие конструкции сохраняются, они также угрожают жизни сотрудников МЧС, которые работают на месте. И, соответственно, будет приниматься решение, как их демонтировать в дальнейшем… Предугадать что-либо достаточно сложно. Специалисты пытаются прогнозировать, как будет происходить обрушение, какова будет траектория падения у этих нависающих конструкций, — сообщил представитель МЧС в оперативном штабе.

Как информирует ТАСС, специалисты обследовали строительные конструкции всех 11 подъездов, за исключением седьмого, который обвалился, с помощью мобильного диагностического комплекса «Струна». Результаты показали, что квартиры всех подъездов дома пригодны для проживания.

Ранее Пятый канал рассказывал невероятную историю спасения 11-месячного малыша из-под завалов здания в Магнитогорске.