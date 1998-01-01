Число жертв трагедии в Магнитогорске возросло до 11

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Рано утром 31 декабря в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме рухнул подъезд.

Фото, видео: РИА Новости / Илья Московец

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 40

Число жертв трагедии в Магнитогорске возросло. Тела 11 человек были извлечены из-под завалов спасателями, среди них один ребенок, сообщает ТАСС утром 2 января со ссылкой на заявление сотрудника ГУ МЧС по Челябинской области в оперативном штабе.

Взрыв бытового газа привел к обрушению целого подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске. Трагедия произошла в канун Нового года — около 4 часов утра по местному времени 31 декабря. На данный момент аварийно-спасательные работы в зоне обрушения продолжаются. Известно также о шестерых госпитализированных.

Среди них 11-месячный малыш Ваня Фокин, которого извлекли живым из-под завалов спустя 35 часов после обрушения подъезда. Специальный борт ФМБА доставил тяжело травмированного ребенка из Магнитогорска в Москву.

Из Шереметьево его перевезли в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, который возглавляет Леонид Рошаль. У малыша диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, обморожение, серьезные травмы конечностей, но медики дают достаточно положительные прогнозы.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что причины произошедшей трагедии изучают более ста следователей и криминалистов из Москвы и Челябинска. Также в Магнитогорск прибыл председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он провел ряд совещаний, где, в частности, обратил внимание на работу управляющей компании и газовой службы.

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