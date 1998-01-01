«Чуйка сработала» — Житель Магнитогорска рассказал о своем спасении — Видео

, 21:01 Эксклюзивное интервью 763

Мужчина отправился в гаражный комплекс за считанные минуты до трагедии, чтобы прогреть машину.

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтакте @magnitkacity

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 45

Житель Магнитогорска 32-летний Евгений Юрченко рассказал в интервью Пятому каналу, как ему удалось избежать трагической участи в то роковое утро.

— Я просто себе места не находил. Мне хотелось бежать. Наверное «чуйка» сработала какая-то у меня. Я пошел по лестнице, запаха газа не чувствовал. Захожу на территорию гаражей и тут произошел взрыв. Я вздрогнул, вибрация по земле. Значения не придал. Погрел машину, заезжаю в свой двор. Стоят люди, все разбросано. Смотрю на свою квартиру, а ее нету. Меня пробивает истерика, — рассказывает Евгений.

Ранее Пятый канал опубликовал список опознанных жертв обрушения подъезда в Магнитогорске.

По последним данным число жертв трагедии достигло 28 человек. Разбор завалов продолжается. Также специалисты обследовали строительные конструкции всех 11 подъездов, за исключением седьмого, который обвалился, с помощью мобильного диагностического комплекса «Струна». Результаты показали, что квартиры всех подъездов дома пригодны для проживания.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 45
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