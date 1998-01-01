Последний месяц врачи приезжали к Крису Кельми через день

На фоне чрезмерного употребления алкоголя, у 63-летнего певца Криса Кельми начались серьезные проблемы со здоровьем. Как стало известно Пятому каналу, врачи скорой помощи приезжали к звезде 90-х буквально через день-два.

Музыкан часто жаловался на проблемы с сердцем и печенью.

Как рассказывают соседи артиста, ранее он был шумным жильцом поселка в Наро-Фоминске. Иногда успокоить Кельми приезжали сотрудники правоохранительных органов, когда звезда громко скандалил с бывшей женой.

Известно, что Крис Кельми умер в своем доме в Подмосковье вечером 1 января 2019 года. В этот раз медики не успели спасти музыканта. Причины смерти пока не сообщаются. Брат и директор Евегений Суслов в интервью Пятому каналу сообщил, что пока у него нет официального подтверждения смерти певца, так как он не может дозвониться до его супруги, которая давно уже игнорирует с ним общение.