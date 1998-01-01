Звездный час и «замкнувшийся круг» Криса Кельми

В первый день нового года перестало биться сердце популярнейшего в 80-е и 90-е годы ХХ века певца и композитора Криса Кельми. Его хиты «Замыкая круг», «Ночное рандеву» и «Усталое такси» уже три десятка лет звучат по радио, телевидению и в караоке-барах.

Анатолий (таково настоящее имя музыканта) Арьевич Кельми родился 21 апреля 1955 года в Москве в семье метростроевцев и первые пять лет жизни провел в строительном вагончике. Несмотря на это, в четыре года мальчик начал учиться игре на фортепиано и гитаре. Сначала с репетитором. А когда ему исполнилось восемь, поступил в только что открывшуюся в столице музыкальную школу, названную позже в честь Исаака Дунаевского.

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После окончания общеобразовательной школы Анатолий Кельми поступил в Московский институт инженеров транспорта (ныне Московский университет путей сообщения). Там он учился вместе с другим будущим известным музыкантом Владимиром Кузьминым. В те же годы Кельми создает свою первую музыкальную группу «Садко», которая просуществовала два года, потом «Високосное лето», с которой записал несколько любительских альбомов на магнитофонной ленте. В 22 года Анатолий решил взять себе сценическое имя Крис — в честь любимого литературного персонажа Криса Кельвина из «Соляриса» Станислава Лема. Уже под новым именем музыкант вливается в первую официальную советскую рок-группу «Автограф» и начинает гастролировать по стране. Но через несколько лет решает создать свой коллектив — так при Театре Ленком появляется группа «Рок-Ателье», которая участвовала в спектаклях «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Тиль» и других. Музыканты записали также композиции к мультфильмам «Пес в сапогах» и «Парадоксы в стиле рок».

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Страна узнала Криса Кельми после выступления «Рок-Ателье» в телепрограмме «Утренняя почта» в 1982 году с песней «Если метель». Год спустя музыкант поступает на эстрадное отделение Музыкального училища имени Гнесиных.

В 1987 году родился самый знаменитый хит Криса Кельми — 27 известных певцов и музыкантов записали его песню «Замыкая круг» на стихи Маргариты Пушкиной. Композиция в одночасье покорила публику. Позже появились «Ночное рандеву» и «Усталое такси».

В 1990-е году Крис Кельми отправился в США по приглашению MTV и стал первым советским музыкантом, которого показало американское телевидение. Записанный MTV клип на песню Кельми «Старый волк» некоторое время был популярен в Штатах.

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В 1980-е годы Крис Кельми женился на девушке по имени Людмила, с которой прожил 30 лет. В 1988 году у пары родился сын Кристиан.

Жизнь любимого публикой музыканта начала катиться под откос после распада группы «Рок-Ателье». Из-за пристрастия Криса к алкоголю распалась и семья, оказалось подорванным здоровье.

Как уже рассказывал Пятый канал, Кельми пытался бороться — проходил курс реабилитации в Таиланде. Однако пагубная привычка оказалась сильнее.

В последнее время Крис Кельми практически не покидал свой загородный дом в Подмосковье, раз в несколько дней ему вызывали скорую — известно, что музыкант страдал циррозом печени, а кроме того, у него начались проблемы с сердцем. 1 января оно остановилось… Приехавшие на вызов врачи смогли лишь констатировать смерть бывшей звезды.

За несколько месяцев до смерти музыкант дал последнее интервью Пятому каналу. Тогда он сказал, что с ним еще не все кончено, и чтобы его убить «надо приложить максимум усилий». Крис еле ходил и с трудом говорил, но до последнего продолжал писать песни.