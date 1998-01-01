Лолита, Николаев и поклонники «замкнули круг» в память о Крисе Кельми

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Флешмоб запустили в Instagram Лолита Милявская и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова.

Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya, @uliaveronika, @igor_nikolaev_music

Тема:
Умер Крис Кельми 14

Игорь Николаев с друзьями подхватил флешмоб, запущенный в соцсетях его супругой Юлией Проскуряковой и Лолитой Милявской в память об ушедшем из жизни 1 января музыканте Крисе Кельми.

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Николаев выложил на своей странице в Instagram ролик на котором он вместе с Валерием Сюткиным и его женой Виолой, а также моделью Ксенией Лукаш и теннисисткой Светланой Кузнецовой исполняют одну из лучших песен Кельми «Замыкая круг».

В акции также приняли участие и простые пользователи соцсетей, поклонники музыканта, которые спели его песню как смогли. А кто постеснялся петь – просто прочли стихи.   

Как ранее сообщал Пятый канал Крис Кельми скончался в возрасте 63 лет от остановки сердца 1 января в своем доме в Подмосковье. Здоровье музыканта фатально подорвало пристрастие к алкоголю.

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