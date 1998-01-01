Певца и композитора Криса Кельми кремировали в Москве, 8 января. Прощание с певцом состоялось на Николо-Архангельском кладбище.

Проводить в последний путь популярного артиста пришли его близкие и родные. Брат певца Евгений Суслин в разговоре с ТАСС сообщил, что прощание проходило в узком кругу — среди присутствующих были семья и друзья — Сергей Минаев, Андрей Мисин, Николай Трубач, Игорь Мельник, Михаил Муромов.

Прах Криса Кельми будет покоиться на Николо-Архангельском кладбище.

По словам Суслина, немногие понимают, что творчество Кельми — это народное достояние, которое ограничивается не только песнями «Замыкая круг» и «Ночное рандеву».

Крис Кельми скончался 1 января 2019 года. Певцу было 63 года.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором популярные артисты спели по строчке из знаменитой песни «Замыкая круг» в память об его исполнителе.