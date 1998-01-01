Стала известная официальная причина смерти Криса Кельми

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Автора хитов «Замыкая круг» и «Ночное рандеву» не стало 1 января 2019 года.

Фото: www.globallookpress.com

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Умер Крис Кельми 15

Звезды 90-х Криса Кельми не стало на 64-м году жизни в его подмосковной квартире 1 января 2019 года. Как стало известно Пятому каналу, причиной смерти стало хроническое заболевание, которое привело к остановке сердца. Еще весной 2018 года певцу был поставлен диагноз — цирроз печени, который развился на фоне злоупотребления спиртным.

Тогда в апреле знаменитость была госпитализирована в очень тяжелом состоянии. Даже капля алкоголя могла практически его убить. Долгое время Кельми пролежал на токсикологическом отделении.

То, что певец был болен алкоголизмом было не секрет. Певца пытались лечить. Он вместе с Евгением Осиным и Даной Борисовой в 2017 году вместе проходили курс лечения в Таиланде, но никому из мужчин пользы это не принесло. По возвращению в Москву оба срывались.

После смерти Евгения Осина осенью 2018 года, Кельми очень боялся повторить его участь и обещал больше не пить. Известно, что в последнее время «скорая помощь» к звезде приезжала каждый день, да через день. А вечером 1 января не успела. Артиста нашли в его доме бездыханным.

О том, когда состоятся похороны Криса Кельми так и нет информации. Его жена пожелала, чтобы церемония прошла в закрытом режиме, без пафоса и речей. С ней категорически не согласны братья певца, поклонники и звезды шоу-бизнеса. Но женщина не отвечает на звонки, а сын Кельми Кристан вообще, как говорят, находится за границей.

Звездный час и «замкнувшийся круг» — Биография Криса Кельми

А пока так и нет возможности лично проститься с музыкантам, его коллеги и поклонники с легкой руки Лолиты Милявской запустили флэш-моб. В сети появляется видео, на котором они исполняют одну из самых любимых многими поколениями песен — «Замыкая круг».

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Умер Крис Кельми 15
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