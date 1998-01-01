Знакомые Криса Кельми рассказали о последних минутах жизни российского певца в эфире программы «Пусть говорят». Друзья признались, что в ночь перед смертью музыкант находился с женой. Многие сочли, что именно она стала виновницей его гибели.

Близкий друг артиста Владимир Шанс поделился в вечернем шоу рассказом сотрудников морга. Из него следует, что в трагический момент дома находилась только «черноволосая женщина», а на полу были разбросаны бутылки. Как сообщил музыкант, она пригласила медиков отмечать с ней Новый год, совершенно забыв о причине вызова врачей. Шанс намекнул, что жизнь Криса находилась в руках его жены, однако она «не успела» вызвать скорую.

Адвокат семьи Кельми Алексей Лобарев поделился своим мнением на этот счет. Он рассказал, что Людмила не отходила от певца в последние минуты его жизни и сделала все, что от нее зависело.

— 9 января Крису вызывали скорую, жены еще не было. 30-го Людмила приехала, и вечером ему опять было плохо. 31 января — то же самое, ему стало плохо. Вечером, в пять или шесть часов, Людмила вызывает скорую: капельницы, успокоительное, обезболивающее сделали. Далее все нормально. Никакого алкоголя не было. Первого числа ему стало плохо. Людмила сделала все возможное. Она до последнего находилась с ним, — отметил юрист.

Другие гости студии решили, что виной смерти Кельми стало злоупотребление спиртным. Они вспомнили, как на последнем эфире программы он с трудом двигался и плохо говорил.

Крис Кельми скончался 1 января. Ранее Пятый канал сообщал, что еще весной 2018 года певцу был поставлен диагноз — цирроз печени, который развился на фоне злоупотребления спиртным.