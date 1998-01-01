Знакомые Криса Кельми рассказали о последних минутах жизни российского певца в эфире программы «Пусть говорят». Друзья признались, что в ночь перед смертью музыкант находился с женой. Многие сочли, что именно она стала виновницей его гибели.
Близкий друг артиста Владимир Шанс поделился в вечернем шоу рассказом сотрудников морга. Из него следует, что в трагический момент дома находилась только «черноволосая женщина», а на полу были разбросаны бутылки. Как сообщил музыкант, она пригласила медиков отмечать с ней Новый год, совершенно забыв о причине вызова врачей. Шанс намекнул, что жизнь Криса находилась в руках его жены, однако она «не успела» вызвать скорую.
Адвокат семьи Кельми Алексей Лобарев поделился своим мнением на этот счет. Он рассказал, что Людмила не отходила от певца в последние минуты его жизни и сделала все, что от нее зависело.
Другие гости студии решили, что виной смерти Кельми стало злоупотребление спиртным. Они вспомнили, как на последнем эфире программы он с трудом двигался и плохо говорил.
Крис Кельми скончался 1 января. Ранее Пятый канал сообщал, что еще весной 2018 года певцу был поставлен диагноз — цирроз печени, который развился на фоне злоупотребления спиртным.