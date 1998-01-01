Похороны Криса Кельми пройдут без прощания и без почестей

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Такое решение приняли родственники музыканта.

Фото: www.globallookpress.com

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Умер Крис Кельми 12

Музыкальный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в четверг, 3 января, сообщил на своей странице в Instagram, что похороны певца и композитора Криса Кельми пройдут «инкогнито» по решению родственников.

— С прискорбием вынужден сообщить, что родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями. Оспаривать такое решение не могу, но в корне с ним не согласен. Я был готов взять на себя расходы по организации похорон, так, как это было в случае с Женей Осиным, чтобы обеспечить возможность отдать последние почести Крису. Но, к сожалению, этого не произошло. Жаль. Крис был великим артистом и заслуживал, чтобы его проводили со всеми почестями, — написал Андрей Разин.

Instagram @razin_andrei_lm

Певец и композитор Крис Кельми умер в Подмосковье 1 января 2019 года в возрасте 63 лет. Как ранее сообщал Пятый канал, музыкант скончался в собственном доме в Новоглаголево до приезда медиков.

Последние годы Крис Кельми страдал серьезной алкогольной зависимостью. Были попытки его лечить, но они не увенчались успехом. Причиной смерти Криса Кельми стала остановка сердца. Врачи скорой помощи приезжали к звезде 90-х буквально через день-два. Музыкант часто жаловался на проблемы с сердцем и печенью.

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