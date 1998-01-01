Похороны Криса Кельми пройдут без прощания и без почестей

Музыкальный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в четверг, 3 января, сообщил на своей странице в Instagram, что похороны певца и композитора Криса Кельми пройдут «инкогнито» по решению родственников.

— С прискорбием вынужден сообщить, что родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями. Оспаривать такое решение не могу, но в корне с ним не согласен. Я был готов взять на себя расходы по организации похорон, так, как это было в случае с Женей Осиным, чтобы обеспечить возможность отдать последние почести Крису. Но, к сожалению, этого не произошло. Жаль. Крис был великим артистом и заслуживал, чтобы его проводили со всеми почестями, — написал Андрей Разин.

Instagram @razin_andrei_lm

Певец и композитор Крис Кельми умер в Подмосковье 1 января 2019 года в возрасте 63 лет. Как ранее сообщал Пятый канал, музыкант скончался в собственном доме в Новоглаголево до приезда медиков.