Брат Криса Кельми рассказал о последней воле музыканта

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Евгений Суслин прокомментировал слухи о том, где будет покоиться прах артиста.

Фото: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Умер Крис Кельми 17

Брат рок-музыканта Криса Кельми Евгений Суслин рассказал о судьбе его праха после кремации. Согласно последней воле артиста — жена и сын развеют его прах над Атлантическим океаном.

Прощание с певцом состоялось на Николо-Архангельском кладбище и было закрытым по настоянию родных. На церемонии присутствовали максимум 20 человек. Поклонников и журналистов туда категорически не допустили.

Крис Кельми скончался 1 января 2019 года. Певцу было 63 года. Примерно половину из прожитых лет талантливый музыкант, по словам его знакомых, злоупотреблял алкоголем.

Ранее Пятый канал сообщил, что Криса Кельми кремировали в Москве.

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