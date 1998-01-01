Брат Криса Кельми рассказал о последней воле музыканта

Брат рок-музыканта Криса Кельми Евгений Суслин рассказал о судьбе его праха после кремации. Согласно последней воле артиста — жена и сын развеют его прах над Атлантическим океаном.

Прощание с певцом состоялось на Николо-Архангельском кладбище и было закрытым по настоянию родных. На церемонии присутствовали максимум 20 человек. Поклонников и журналистов туда категорически не допустили.

Крис Кельми скончался 1 января 2019 года. Певцу было 63 года. Примерно половину из прожитых лет талантливый музыкант, по словам его знакомых, злоупотреблял алкоголем.

Ранее Пятый канал сообщил, что Криса Кельми кремировали в Москве.