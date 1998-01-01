Брат и по совместительству бывший директора, умершего 1 января 2019 года Криса Кельми, Евгений Суслин категорически против тайной церемонии прощания. В этом его поддерживает и старший брат музыканта Валентин Кельми.

— Мы не можем дозвониться до жены Криса, она отключила телефон. Мы со старшим братом Криса категорически против непубличных похорон. Крис — народное достояние, его друзья и коллеги искренне хотят с ним проститься, но пока мы не можем связаться с его женой и сыном, — заявил Суслин в интервью агентству «Москва».

О проведении закрытой церемонии ранее в социальных сетях, выразив глубокое сожаление по этому поводу, сообщил музыкальный продюсер Андрей Разин. Он добавил, что готов был также принять непосредственное участие в организации хорошей траурной церемонии, как и была им сделана для друга Кельми Евгения Осина осенью 2018 года.

— Крис был великим артистом и заслуживал, чтобы его проводили со всеми почестями, — написал Разин.

Как сообщал ране Пятый канал музыканта не стало в первый день Нового года на 64-м году жизни. Вечером к нему приехала по вызову карета «скорой помощи», но медики лишь констатировали смерть артиста. Из-за чрезмерного увлечения алкоголем у Кельми были серьезные проблемы с печенью и сердцем. Известно, что звезда 90-х оставил завещание - по предварительным оценкам, как минимум, 100-миллионное состояние достанется жене и сыну.