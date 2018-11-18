Петросян пытается молодиться перед 29-летней возлюбленной — уверены поклонники

, 19:11 Фото 510

Бурные обсуждения вызвало опубликованное артистом фото в с косметической маской на лице.

Фото: Instagram @petrosyanevgeny

Евгений Петросян вызвал новую порцию обсуждений своей личной жизни, опубликовав в своем Instagram фото, на котором он стоит в белоснежном махровом халате и с косметической маской на лице.

— Утро. 1 января. Снеговик уже не тот… — написал юморист.

instagram @ petrosyanevgeny

Поклонники артиста уверены, что 73-летний Петросян изо всех сил старается омолодиться, чтобы соответствовать своей возлюбленной, которая моложе его на 44 года.

— Вот что значит с молодухой жить!

— Надо соответствовать молодой спутнице.

— Он стал брутальней… Евгений Ваганович

— Евгений Ваганович, вы такой молодец! Счастья Вам с Вашей женщиной! Любовь вам на пользу! Прекрасно выглядите! — комментируют снимок подписчики.

Однако нашлись и недоброжелатели:

— Все равно вы старый. И никакая маска не поможет.

Ранее Пятый канал публиковал признания помощницы и новой пассии Петросяна Татьяны Брухуновой, которая рассказала об агрессии Елены Степаненко.

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