Объявлена дата и место прощания с Владимиром Дыховичным

Прощание с ушедшим из жизни 31 декабря Владимиром Дыховичным состоится 5 января. Об этом сообщила на своей странице в Facebook вдова актера Ольга.

— Прощание с Володей. 5 января, суббота. 11.00. Отпевание в храме Софии в Средних Садовниках Софийская набережная, 32. 14.00. Электротеатр Станиславского, Тверская, 23. Музыка, — написала она.

Как ранее сообщал Пятый канал, о смерти Владимира Дыховичного стало известно 1 января. Предварительной причиной смерти названа передозировка наркотиков. Актеру было всего 30 лет. Он известен по ролям в фильмах «Лето», Кирилла Серебренникова и «Невидимки» Сергея Комарова, а также сериалу «Бессонница». Его отец — актер, кинорежиссер и сценарист Иван Дыховичный скончался в 2009 году в возрасте 61 года.