Майк Помпео подтвердил вывод американских войск из Сирии

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Newsmax рассказал о том, что американские войска начали покидать Сирию. Об этом сообщает RT.

— Наши войска выходят, — уверенно заявил Помпео.

Однако Госсекретарь Соединенных Штатов не стал вдаваться в подробности графика вывода войск. При этом он уточнил, что американский президент Дональд Трамп остается предан идее обеспечения «стабильности на всем Ближнем Востоке».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что американский лидер Дональд Трамп решил замедлить вывод американских войск из Сирии, чтобы «действовать разумно». Он продлил срок операции до четырех месяцев.