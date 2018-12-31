Найдены все: Хроника четырех дней спасательной операции в Магнитогорске

, 21:05 Репортаж 653

Работа спасателей МЧС России на месте обрушения подъезда многоквартирного дома завершена. Все до последнего надеялись, что можно будет спасти как можно больше людей.

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтакте @magnitkacity

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 54

Четвертый день жители Магнитогорска стоят на морозе, не теряя надежды, что найдут кого-то живым.

Шесть часов две минуты 31 декабря 2018 года. Камера в помещении соседнего подъезда зафиксировала момент взрыва в многоквартирном доме на проспекте Карла Маркса. Мгновенно вниз рухнули квартиры седьмого подъезда с десятого по первый этаж. Десятки человек мгновенно оказались под завалами.

— Невероятный какой-то взрыв. У нас здесь пол зашатался. Ну и сама, как говорится, сторожка зашаталась. До меня дошло, что там племянник живет… — со слезами на глазах вспоминает трагические минуты очевидец происшествия Сергей Серебрюк.

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На место ЧП моментально прибыли все экстренные службы. Больше тысячи человек, 74 единицы спецтехники. В аэропорту дежурили четыре воздушных судна. Спасатели начали разбирать завалы. В первый час достали несколько пострадавших и двоих погибших. На месте трагедии развернули оперативный штаб, который возглавил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Из Москвы вылетели глава МЧС Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Во второй половине дня, отменив рабочие планы, в Магнитогорск прилетел президент России Владимир Путин. Он побывал на месте взрыва жилого дома и возглавил экстренное заседание штаба.

— Пока обнаружено четыре человека погибших, извлечены. Пятеро человек пострадавших. Предположительно под завалами находятся от 36 до 40 человек, — заявил на заседании штаба глава МЧС Евгений Зиничев.

 — Прежде всего хочу выразить слова семьям погибших. Заверить всех пострадавших, что мы сделаем все, чтобы им помочь и поддержать, — сказал в конце заседания президент.

После глава государства лично осмотрел место трагедии и навестил пострадавших в больнице.

— Чего бы ты хотел на новый год?

— На новый год?

— Ты в каком классе учишься?

— В седьмом.

— В седьмом? Ну может быть что-то связанное с учебой? Чем ты увлекаешься, чем занимаешься?

— Тренировками.

— Да? Какими?

— Рукопашный бой.

— Ну ты боец! Значит все будет хорошо.

Уезжая, Владимир Путин пообещал 13-летнему Сергею обязательно передать подарок. На следующий день его лично в палату доставил глава региона Борис Дубровсикий.

Специальное заявление губернатора Челябинской области — Видео

Жителей двух соседних с местом трагедии подъездов, из-за угрозы обрушения, спасателям пришлось эвакуировать. Днем в зоне ЧС уже работали больше полутора тысяч специалистов и сотни единиц техники.

Эвакуированных и пострадавших разместили в местных школах. Там с ними работали волонтеры и психологи. В городе объявили сбор вещей для пострадавших. На просьбу о помощи магнитогорцы откликнулись очень активно. Беда стала общей для всех жителей города. Кто-то нес вещи волонтерам, а кто-то готов был предоставить приют в собственном доме. Свои двери бесплатно открыл один из хостелов.

— Мы остановили буквально во всех соцсетях сбор гуманитарной помощи из-за того, что на данный момент гуманитарной помощи настолько много, что мы начинаем ее сортировать и не хватает даже помещений, — рассказывает руководитель волонтерского штаба Илья Ильясов.

МЧС: продолжать разбор завалов в Магнитогорске невозможно

На следующий день, 1 января, спасатели были вынуждены приостановить работы. Одна из стен здания могла рухнуть в любой момент. Затем операцию продолжили. Но и тогда задействовать всех имеющихся бойцов МЧС было невозможно.

— Конструкции движимы, что осложняет работу спасателей. Поэтому приходится работать с риском для жизни постоянно. Большое количество строительного мусора, который приходится разбирать вручную. Это очень сложно, — заявил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Вадим Трунов.

По информации МЧС под завалами могли находиться семеро детей. И тут произошло то, что все уже назвали «Настоящим новогодним чудом!» Когда технику заглушили, спасатели услышали плач. Была проведена сложнейшая операция. В связи с неустойчивостью конструкций было принято решение разбирать снизу.

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Оказалось, что под грудой обломков находился живой 11-месячный малыш Ваня Фокин, который провел на морозе 35 часов. Его спасла кроватка и одеяло, в которое он был завернут. Как рассказали потом сами спасатели, слезы наворачивались у видавших многое мужчин.

— Волнительно было — большая радость была, что он оказался живой, что можно помочь. Сделали все необходимое. Повезло. Мягко говоря повезло. Это можно даже назвать чудом, — рассказывает начальник отдела горно-испытательных работ ГУ Центра «Лидер» Дмитрий Душин, один из тех троих героев, что вызволяли малыша.

— Показал, где он может конкретно может находиться. Говорю «вот диван — там левее он может находиться. И все, начали разгребать, — только что узнавшего о спасении младшего сына Евгения Фокина еще не отпустили эмоции. Мужчина еле здерживает слезы, у него дрожит голос.

— Мы лежали вместе с детьми, а потом рухнули вниз с четвертого этажа…. Темно было не могла найти, — рассказала о событиях той ночи мама Вани Ольга Фокина. Женщина спала рядом на диване с трехлетним сыном, когда все произошло. Семья до самого конца верила, что малыша можно будет спасти.

Кроме переохлаждения, медики обнаружили у малыша переломы голеней и закрытую черепно-мозговую травму. Сначала ему помогали местные врачи. Затем ребенка экстренно отправили в Москву, в НИИ детской хирургии доктора Рошаля. Там состояние младенца удалось стабилизировать.

— Только к утру кисти потеплели. Родничок уже выпрямился. Глазки тоже уже не запавшие, — рассказал главе Минздрава директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш о том, как пережил первой ночь после спасения маленького Вани.

— Ну, дай Бог, — выразила надежду Вероника Скворцова.

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В магнитогорской трагедии есть еще несколько счастливых историй. Евгений Юрченко вышел из дома, чтобы прогреть машину за 15 минут до хлопка.

— Я подхожу, смотрю на свою квартиру, она была на 10 этаже, а ее нету! И тут меня пробивает истерика, потому что я понял — если бы я не ушел, если бы я остался там, то меня бы уже не было, — молодой человек, даже спустя несколько дней не может поверить в произошедшее.

В администрации губернатора Челябинской области сегодня сообщили — семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч. Кроме этого они получат матпомощь до полумиллиона рублей по утрате имущества. Людям, оставшимся без единственного жилья, обещают выдать квартиры.

— Мы ставим перед собой задачу, что всем восстановят утерянное имущество в полной мере. Мы так будем двигаться во всех случаях — и в простых, и в непростых, — заявил журналистам на одном из брифингов губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Продолжает работу и огромная команда следователей и криминалистов под руководством главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Версия взрыва бытового газа остается приоритетной.

Бастрыкин скорректировал план расследования взрыва в Магнитогорске

Из-за трагедии многие горожане отказались от празднования Нового года. Они приходят у месту разбора завалов каждый день и приносят цветы. Беда общая — второе января в Челябинской области было объявлено днем траура.

— Это наши земляки.

— Тяжело очень. Конечно праздника никакого. Ой, жутко. Просто посидели и спать легли.

В четверг, 3 января, поисково-спасательная операция была завершена. Общее число жертв трагедии - 39 человек. Среди них шестеро детей. За почти четверо суток операции в сложнейших условиях бойцам МЧС удалось спасти шесть человек.

Тема:
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