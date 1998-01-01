Огненное видео: крыша рынка в Пятигорске полностью охвачена пламенем

В Пятигорске по повышенному номеру сложности ликвидируют серьезный пожар на Верхнем рынке.

Очевидцы публикуют в социальных сетях видео с места ЧП. На кадрах видно, как горит крыша здания.

Огонь охватил почти тысячу квадратных метром торговых площадей, которые недавно реконструировали. В результате возгорания произошло обрушение кровли в одноэтажном павильоне с рыбными продуктами. По данным спасателей, никто не пострадал. В МЧС отметили, что угроза распространения огня отсутствует.

Ранее Пятый канал рассказывал о пожаре с жертвами в Новгородской области.