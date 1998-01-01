Видео: Эксперт назвал причины обрушения подъезда дома в Магнитогорске

Заместитель генерального директора по производству проектного института гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Магнитогорскгражданпроект» Юрий Карамышев рассказал в интервью Пятому каналу о том, когда был построен частично обрушившийся 31 декабря дом в Магнитогорске, а также насколько он был крепким.
По словам Карамышева, причиной разрушения стала потеря устойчивости несущих стен. Вполне возможно это могло произойти из-за каких-либо перепланировок, которые проводились за 50 лет. Окончательные причины должен установить Следственный комитет РФ.
Как ранее рассказывал Пятый канал, местные власти намерены убрать разрушенный подъезд и разделить дом на два отдельных. Подъезд обрушился после взрыва бытового газа рано утром 31 декабря. В результате погибли 39 человек.
Полную версию интервью с заместителем генерального директора по производству проектного института гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Магнитогорскгражданпроект» Юрием Карамышевым смотрите на сайте Пятого канала.