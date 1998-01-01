Видео: Эксперт назвал причины обрушения подъезда дома в Магнитогорске

Заместитель генерального директора по производству проектного института гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Магнитогорскгражданпроект» Юрий Карамышев рассказал в интервью Пятому каналу о том, когда был построен частично обрушившийся 31 декабря дом в Магнитогорске, а также насколько он был крепким.

— Обрушение произошло, если смотреть первый этаж — это полподъезда в осях 31 и 33. Постройка дома была выполнена в 1972-73 годах. Проектировался в 70-е годы XX века специалистами нашего института. Он был очень крепкий, — рассказал специалист.

По словам Карамышева, причиной разрушения стала потеря устойчивости несущих стен. Вполне возможно это могло произойти из-за каких-либо перепланировок, которые проводились за 50 лет. Окончательные причины должен установить Следственный комитет РФ.

— Что-то привело к потере устойчивости несущих конструкций. У нас нет информации за 50 лет о том, кто из жильцов, что творил в своих квартирах. Раньше я такого никогда не видел, — сообщил эксперт.

Как ранее рассказывал Пятый канал, местные власти намерены убрать разрушенный подъезд и разделить дом на два отдельных. Подъезд обрушился после взрыва бытового газа рано утром 31 декабря. В результате погибли 39 человек.

Полную версию интервью с заместителем генерального директора по производству проектного института гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Магнитогорскгражданпроект» Юрием Карамышевым смотрите на сайте Пятого канала.