В Сочи сошла лавина: двое человек погибли

В результате схода лавины в Сочи в субботу, 5 января, погибли два человека. Как стало известно Пятому каналу, они проигнорировали запрет и решили покататься на закрытой из-за шторма оборудованной трассе курорта «Горная карусель».

Огромная масса снега сошла на высоте 2300 метров над уровнем моря. Медики оказывали помощь пострадавшим на месте, но спасти их не удалось.

— Спасатели МЧС оказали помощь горнолыжникам и достали их из снега в бессознательном состоянии. По дороге в больницу двое молодых мужчин скончались, — сообщили Интерфаксу в администрации города.

Как сообщал ранее Пятый канал несколько дней назад, сошедшая из-за катаний на «дикой стороне» горы в Хибинах Мурманской области погибла перспективная спортсменка по вейкбордингу из Петербурга Алена Рогачева. Девушка получила травмы не совместимые с жизнью. Еще двоих мужчин и одну девушку смогли спасти.