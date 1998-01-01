В Сочи сошла лавина: двое человек погибли

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Экстремалы катались на оборудованной, но закрытой из-за шторма, трассе курорта «Горная карусель».

Фото: www.globallookpress.com

В результате схода лавины в Сочи в субботу, 5 января, погибли два человека. Как стало известно Пятому каналу, они проигнорировали запрет и решили покататься на закрытой из-за шторма оборудованной трассе курорта «Горная карусель».

Огромная масса снега сошла на высоте 2300 метров над уровнем моря. Медики оказывали помощь пострадавшим на месте, но спасти их не удалось.

— Спасатели МЧС оказали помощь горнолыжникам и достали их из снега в бессознательном состоянии. По дороге в больницу двое молодых мужчин скончались, — сообщили Интерфаксу в администрации города.

Как сообщал ранее Пятый канал несколько дней назад, сошедшая из-за катаний на «дикой стороне» горы в Хибинах Мурманской области погибла перспективная спортсменка по вейкбордингу из Петербурга Алена Рогачева. Девушка получила травмы не совместимые с жизнью. Еще двоих мужчин и одну девушку смогли спасти.

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