В Сочи сошла лавина: двое человек погибли

В результате схода лавины в Сочи в субботу, 5 января, погибли два человека. Как стало известно Пятому каналу, они проигнорировали запрет и решили покататься на закрытой из-за шторма оборудованной трассе курорта «Горная карусель».
Огромная масса снега сошла на высоте 2300 метров над уровнем моря. Медики оказывали помощь пострадавшим на месте, но спасти их не удалось.
Как сообщал ранее Пятый канал несколько дней назад, сошедшая из-за катаний на «дикой стороне» горы в Хибинах Мурманской области погибла перспективная спортсменка по вейкбордингу из Петербурга Алена Рогачева. Девушка получила травмы не совместимые с жизнью. Еще двоих мужчин и одну девушку смогли спасти.