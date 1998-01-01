Стало известно, где похоронят актера Владимира Дыховичного

Владимира Дыховичного похоронят в США. Так решила мать актера, который ушел из жизни 31 декабря в возрасте 30 лет.

— Володя будет похоронен в США, где я живу, и он тоже жил, там он будет со мной, — рассказала Ольга Алексеевна РИА Новости.

Отпевание прошло утром в субботу, 5 января, в Москве — в храме Софии в Средних Садовниках.

О смерти Владимира Дыховичного стало известно 1 января. Сын кинорежиссера и сценариста Иван Дыховичный, скончавшегося в 2009 году, окончил ВГИК в 2014 году, сыграл в фильмах «Лето», Кирилла Серебренникова и «Невидимки» Сергея Комарова, а также в сериале «Бессонница». По словам журналиста Кирилла Шулика, актер употреблял наркотики, вероятнее всего, они и стали причиной смерти молодого человека.