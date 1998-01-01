Фигура позволяет: Мини-юбку Аллы Пугачевой бурно обсуждают в сети

Интернет-сообщество активно обсуждает молодежный наряд 69-летней Аллы Пугачевой, в котором она отмечала Рождество в кругу друзей. Фото выложил в сеть ее муж Максим Галкин.

instagram @ maxgalkinru

Как сообщают Дни.ру, праздник пара отмечала в гостях у продюсера и владельца культурно-благотворительного фонда «Артэс» Александра Достмана и его жены Иды. Вся компания на снимке в будничной одежде, некоторые даже в домашней, и только Алла Борисовна — в черной мини-юбке, белой свободной блузке, высоких ботильонах и кепи. И даже стоит особняком от всех — как королева.

Более 100 тысяч лайков фото набрало за первый же час, однако не все поклонники оценили моложавый образ Пугачевой.

— Одежду надо носить по своим годам, а эта для юных девочек.

— Чему восхищаетесь? 70 лет. Бабушка ваша бы так нарядилась, смехота. Ну, у богатых свои причуды. И, все-таки, старость надо уметь принимать, а не цепляться, — пишут комментаторы.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Алла Пугачева встретила Новый год в подмосковной Грязи.