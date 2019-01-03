Российский певец Олег Газманов коротко и трогательно попрощался на своей странице в Instagram с ушедшим в первый день 2019 года на 64-м году жизни Крисом Кельми. У автора таких хитов, как «Замыкая круг» и «Ночное рандеву» остановилось сердце.

— Замкнулся круг! Прощай, мой друг! — написал Газманов и сопроводил подпись видео, где звезды советской и российской эстрады вместе с автором исполняют песню, которая дорога людям всех возрастов уже на протяжении десятилетий.

Пользователи сети присоединились к его словам.

— Мы дети СССР будем вас помнит всегда!

— Замыкая Круг — легендарная композиция

— Замыкая круг… мы любили ее петь в ансамле в в/ч еще советской армии в 80-х…до сих пор замираю при первых звуках этой объединяющей и вдохновляющей песни, и всегда подпеваю… Крис Кельми оставил добрую память о себе