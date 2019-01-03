«Замкнулся круг! Прощай, мой друг!» — Газманов о смерти Криса Кельми

, 10:27 Видео 721

Звезды российской эстрады продолжаются выражать слова соболезнования в связи со смертью певца и музыканта на 64-м году жизни.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Умер Крис Кельми 10

Читайте также

«С ним происходили жуткие вещи»: Звезды российской эстрады о Крисе Кельми

Российский певец Олег Газманов коротко и трогательно попрощался на своей странице в Instagram с ушедшим в первый день 2019 года на 64-м году жизни Крисом Кельми. У автора таких хитов, как «Замыкая круг» и «Ночное рандеву» остановилось сердце.

— Замкнулся круг! Прощай, мой друг! — написал Газманов и сопроводил подпись видео, где звезды советской и российской эстрады вместе с автором исполняют песню, которая дорога людям всех возрастов уже на протяжении десятилетий.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Замкнулся круг! Прощай, мой друг!.. #крискельми #замыкаякруг

Публикация от  oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov)

Пользователи сети присоединились к его словам.

— Мы дети СССР будем вас помнит всегда!

— Замыкая Круг — легендарная композиция

— Замыкая круг… мы любили ее петь в ансамле в в/ч еще советской армии в 80-х…до сих пор замираю при первых звуках этой объединяющей и вдохновляющей песни, и всегда подпеваю… Крис Кельми оставил добрую память о себе

Как сообщал ранее Пятый канал, последние годы Крис Кельми страдал серьезной алкогольной зависимостью. Были попытки его лечить, но они не увенчались успехом. Причиной смерти Криса Кельми стала остановка сердца. Как стало известно, врачи скорой помощи приезжали к звезде 90-х буквально через день-два. Музыкант часто жаловался на проблемы с сердцем и печенью.

Тема:
Умер Крис Кельми 10
3 янв
«С ним происходили жуткие вещи»: Звезды российской эстрады о Крисе Кельми
3 янв
Крис Кельми: Чтобы меня убить, надо приложить максимум усилий
3 янв
«Ты мог больше»: Лолита Милявская обратилась к умершему Крису Кельми
2 янв
Стало известно, кому Крис Кельми завещал свое имущество после смерти
2 янв
«У него были проблемы»: Юрий Лоза о смерти Криса Кельми
2 янв
Названа причина смерти Криса Кельми
2 янв
Последний месяц врачи приезжали к Крису Кельми через день
2 янв
«Очень реально, что это так» — брат Криса Кельми о смерти певца
2 янв
В первый день 2019 года умер Крис Кельми

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

11:05
Стало известно, кто нанес смертельные ранения фигуристу Денису Тену
10:40
Как это развидеть? — в сети в пух и прах «разнесли» новый клип Тимати
10:27
«Замкнулся круг! Прощай, мой друг!» — Газманов о смерти Криса Кельми
10:24
Семьи погибших в Магнитогорске под завалами получат по миллиону рублей
10:15
Доллар на торгах преодолел отметку в 70 рублей
9:55
Сборная России разделала словаков под орех и вышла в полуфинал МЧМ
9:34
Стало известно, когда будет первый в 2019 году звездопад
9:19
Сплошное умиление: В сети появились первые фото сына Пиппы Миддлтон
9:07
Опубликованы первые снимки обратной стороны Луны
8:58
Юрий Лоза резко раскритиковал «Голубой огонек»
8:42
Видео: Китайский космический аппарат впервые в истории сел на обратной стороне Луны
8:25
Исполнитель роли Рона Уизли признался, что не может смотреть «поттериану»
8:11
Избитая жена Башарова собралась на отдых в Таиланд
7:57
Видео: Экс-участник группы Queen посвятил новую песню космическому зонду
7:41
Дочь Евгения Осина впервые выступит в качестве сольной певицы
7:27
Грядущие проблемы в США упразднят либерализм в мировой экономике
7:12
Четвертые сутки со дня трагедии: В Магнитогорске увеличилось число жертв
6:59
«Идиот»: Станислав Садальский о критике митрополита в адрес «Иронии судьбы»
6:47
Самое милое видео: Венсан Кассель целует округлившийся живот беременной жены
6:32
Страшное ДТП в Подмосковье, унесшее 4 жизни — кадры с места происшествия

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

«С ним происходили жуткие вещи»: Звезды российской эстрады о Крисе Кельми

сегодня

Крис Кельми: Чтобы меня убить, надо приложить максимум усилий

сегодня

«Ты мог больше»: Лолита Милявская обратилась к умершему Крису Кельми

2 января

Последний месяц врачи приезжали к Крису Кельми через день

2 января

«Очень реально, что это так» — брат Криса Кельми о смерти певца

2 января

В первый день 2019 года умер Крис Кельми

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
ТОП музыкальных новинок декабря

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама