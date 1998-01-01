Пожар на Оренбургском заводе промышленного цинкования локализован

Пожар на Оренбургском заводе промышленного цинкования удалось локализовать. Как сообщила Пятому каналу начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Татьяна Самойлова, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 17:30 по местному времени (в 15:30 мск). Пожару присвоен повышенный номер сложности.

— На месте работает оперативная группа областного управления МЧС, объявлен сбор аэромобильной группировки, к месту возгорания следует пожарный поезд из областного центра. Угроза распространения огня на соседние помещения отсутствует. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет, — сказала Самойлова.

ГУ МЧС России по Оренбургской области

Кроме того, по сообщению МЧС, на месте работает лаборатория для замеров уровня ПДК и вредных веществ в воздухе, которая предварительно превышения нормы не зафиксировала. Более точные результаты анализов Роспотребнадзор обещает обнародовать к утру. Всего в тушении задействовано 77 человек и 31 единица техники.

Ранее Пятый канал сообщал, что персонал завода был экстренно эвакуирован, на место ЧП выехал губернатор Оренбургской области Юрий Берг.